Un camion-citerne de matières dangereuses couché sur l’A151 en Seine-Maritime : sa conductrice blessée

La conductrice du camion a été transportée en urgence relative au CHU de Rouen par les sapeurs-pompiers - illustration Pixabay
Un poids lourd transportant des matières dangereuses s’est renversé au niveau du point kilométrique 3 de l’A151 en direction de Rouen. À l’arrivée des secours, la conductrice avait pu sortir seule de la cabine. Par précaution, elle a été transportée, en urgence relative, vers le CHU de Rouen pour examen. L’axe a été immédiatement sécurisé et réduit à une seule voie le temps de l’intervention.
Circulation maintenue sur une voie
Les premières vérifications ont confirmé l’absence de fuite sur la citerne. Un camion vide de la société de transport doit procéder au dépotage avant le relevage du véhicule accidenté, opération pilotée par une entreprise spécialisée et supervisée par les sapeurs-pompiers et la gendarmerie.
Vingt sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place avec sept engins.
