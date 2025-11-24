Un camion-citerne de matières dangereuses couché sur l’A151 en Seine-Maritime : sa conductrice blessée

Un camion citerne s’est renversé sur l’autoroute A151 ce lundi matin à Pissy-Poville. La conductrice, légèrement blessée, a été évacuée vers le CHU de Rouen. Le trafic reste perturbé.