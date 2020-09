Bruit d’explosion à Paris : un Rafale a franchi le mur du son, explique la ministre des Armées

Un bruit d’explosion a été entendu aujourd’hui peu avant midi à Paris et ses environs. Il a suscité des interrogations et réactions de nombreux habitants, relayées par les réseaux sociaux.



La préfecture de Police de Paris a expliqué sur son compte Twitter qu'il s'agissait d'un avion de chasse qui volait au-delà du mur du son lors de son passage au-dessus de la capitale. Elle a appelé au calme et invité les Parisiens à ne pas encombrer les lignes de secours.