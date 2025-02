Brionne : une vingtaine d’habitants évacués en pleine nuit après l’incendie d’une voiture et une fuite de gaz

Mercredi 12 Février 2025 à 09:28 -

L’incendie a d’abord détruit une voiture et s est propagé à la façade d’une habitation et à un coffret de gaz. 23 personnes ont été évacuées en pleine nuit et 500 abonnés sont privés de gaz.



Nuit particulièrement mouvementée pour une vingtaine d’habitants de Brionne, dans l’Eure : ils ont dû évacuer leurs maisons en pleine nuit pour des raisons de sécurité. Que s’est-il passé ?



Peu avant 3 heures du matin ce mercredi, les sapeurs-pompiers ont été alertés pour un incendie de véhicule rue de la Soie à Brionne. À leur arrivée, ils ont découvert une voiture entièrement embrasée. Les flammes s’étaient déjà propagées à la façade d’une habitation ainsi qu’à un coffret de gaz, provoquant une fuite importante sur l’installation.

13 adultes et 10 enfants évacués Par mesure de précaution, les deux occupants de la maison touchée ont été évacués, ainsi que vingt et un riverains, dont dix enfants. Tous ont été pris en charge dans une salle spécialement ouverte par la mairie. Aucune victime n’est à déplorer.





Les techniciens de GrDF sont intervenus rapidement pour colmater la fuite et sécuriser l’installation. Si la majorité des habitants ont pu regagner leurs logements, les deux occupants de la maison endommagée ont dû être relogés dans la famille.

500 abonnés privés de gaz En raison des dégâts, quelque 500 abonnés ont été privés de gaz, dans l’attente des réparations.



Quatorze sapeurs-pompiers des centres de secours de Brionne et Pont-Authou ont été mobilisés jusqu’à 6h42 ce matin. Un élu de la commune s’est rendu sur place ainsi que la gendarmerie qui a ouvert une enquête pour déterminer l’origine de l’incendie du véhicule.





