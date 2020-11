Brionne : sans masque ni attestation, l'homme éméché outrage et menace les gendarmes

L'homme, en état d'ivresse, s'est rapidement montré agressif et a insulté copieusement les militaires, allant jusqu'à les menacer. Il a finalement été interpellé pour ivresse publique, outrage et menace envers une personne dépositaire de l'autorité publique.



Placé en garde à vue à la gendarmerie locale, il a pu être entendu ce lundi matin, après dégrisement, par les gendarmes qui lui ont notifié une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux pour le mois de mai prochain.



Dans l'immédiat, il va devoir s'acquitter de deux amendes pour non-présentation de l'attestation (135€) et non-port du masque (135€).