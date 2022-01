Braquage du bar-tabac "Le Funky" à Rouen : deux des agresseurs placés en détention provisoire

Les faits s'étaient déroulés ce jeudi 13 janvier en fin de journée. Un homme, masque chirurgical sur le nez et capuche sur la tête, avait fait irruption dans le bar-tabac-brasserie « Le Funky » et avait asséné un violent coup de barre de fer sur le gérant qui s’était écroulé.



Tandis que l'agresseur maintenait la victime au sol, deux complices étaient entrés dans le bar et s'étaient emparés du contenu du tiroir-caisse et de plusieurs cartouches de cigarettes.



Le trio avait été interpellé par la police un peu plus tard dans un appartement où ils s'était réfugié.