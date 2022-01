Vol avec violences à Rouen : le gérant d'un bar-tabac frappé avec une barre de fer, ses agresseurs sont arrêtés

Les faits se sont déroulés vers 18h45. Un homme, visage chirurgical sur le nez et capuche sur la tête, a fait irruption dans le bar-tabac-brasserie « Le Funky », rue Albert-Dupuis à Rouen. L’individu va directement vers le comptoir, le contourne et assène un violent coup de barre de fer sur le gérant qui s’écroule.



Tandis que l'agresseur maintient le commerçant au sol, deux complices entrent à leur tour dans le bar, vident le tiroir-caisse et s’emparent de plusieurs cartouches de cigarettes. Les malfaiteurs prennent la fuite sans être inquiétés.