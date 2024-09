Bourg-Achard : trois personnes hospitalisées après un départ de feu dans un immeuble

Six personnes et un chien ont été évacués de l'immeuble. Les occupants du logement sinistré, une femme de 76 ans et un homme de 51 ans, ont été transportés à l'hôpital de Pont-Audemer pour des blessures légères. Une voisine de 50 ans, incommodée par les fumées, a été conduite à l'hôpital d'Elbeuf, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre.