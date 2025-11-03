Bolbec : un conducteur en garde à vue pour conduite sous stupéfiants en récidive et refus de priorité

Ce samedi 1er novembre peu après 20 heures, les policiers remarquent un automobiliste refusant la priorité rue de la République à Bolbec. (Seine-Maritime) Le véhicule vient de la place Charles-de-Gaulle et s’engage sans céder le passage.
Les gardiens de la paix activent leurs avertisseurs sonore et lumineux pour procéder à un contrôle. Le conducteur s’arrête rue des Martyrs-de-la-Résistance, où les fonctionnaires descendent pour aller à sa rencontre.
Cocaïne, amphétamines et récidive
Âgé de 41 ans, l’homme présente des signes d’ivresse. Il reconnaît avoir bu et consommé des produits stupéfiants récemment. Le dépistage est positif à la cocaïne et aux amphétamines.
Déjà condamné pour conduite sous stupéfiants, il est interpellé pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et placé en garde à vue.
