Avec la disparition de Maradona : une série trop noire pour le monde du sport

Un personnage hors norme. Il fallait que je parle de Diego Armando Maradona, il y a seulement quelques jours. Une divinité du ballon rond adulée par tout le peuple argentin, contrairement à un autre génie du football argentin, Messi, à qui il a offert, presque tout seul, sa coupe du monde en 1986 au Mexique, après une illustre "main de Dieu" pas des plus glorieuses.



Un homme de légende à la fois dorée et noire avec toutes ses flamboyances dans le jeu et ses frasques en dehors du terrain. Il avait beaucoup tiré sr la corde. L'égal du brésilien Pelé pour un duo inoubliable. Les deux meilleurs numéros dix de tous les temps. Trois jours de deuil national ont déjà été décrétés en Argentine pour celui qui ne jouait pas au football mais l'inventait.



"El Pueblo" né dans un bidonville de Buenos Aires, nous a quittés aujourd'hui (mercredi 25 novembre, ndlr) à l'âge de 60 ans, des suites d'un énième problème de santé. Quel pied gauche incroyable, son véritable...cerveau, rentré dans la légende du temps de son vivant après une exceptionnelle carrière à Boca-Juniors, Barcelone et Naples. Ce soliste et non pas chef d'orchestre (il n'a jamais réussi comme entraîneur et sélectionneur) avait aussi failli signer à l'OM du temps de Bernard Tapie!