Au Neubourg, dans l’Eure, les gendarmes veillent au respect des mesures de confinement

Une vingtaine de gendarmes de la compagnie de Bernay (Eure) et plus particulièrement ceux de la communauté de brigades du Neubourg, ont participé vendredi après-midi à des contrôles dans le cadre du respect des mesures de confinement.



Pendant près de deux heures, à partir de 15h45, les militaires ont pris position dans le centre-ville du Neubourg, avec pour mission de vérifier les attestations de déplacement dérogatoire des automobilistes. Huit infractions pour non-respect du confinement ont ainsi été relevées (défaut d’attestation). Il en a coûté 135€ à chacun des contrevenants. Un conducteur a également été verbalisé pour défaut de permis et deux autres pour non port de la ceinture de sécurité.