Connectez-vous S'inscrire

Au Havre, sa conduite incohérente attire l'attention de la BAC : il est contrôlé sans permis et positif aux stupéfiants


Un automobiliste de 25 ans a été arrêté ce mercredi en fin de nuit après avoir été repéré pour sa conduite incohérente dans le quartier de Graville, au Havre. Il conduisait malgré une interdiction et a été testé positif à plusieurs stupéfiants.



Mercredi 19 Novembre 2025 - 14:37


La conduite incohérente de l'automobiliste n'a pas manqué d'attirer l'attention des policiers - Illustration Adobe Stock
La conduite incohérente de l'automobiliste n'a pas manqué d'attirer l'attention des policiers - Illustration Adobe Stock
Ce mercredi matin, vers 3h30, une patrouille de la BAC (brigade anticriminalité) observe un véhicule au comportement inhabituel dans le quartier de Graville, au Havre. Le conducteur enchaîne plusieurs tours avant de monter sur un trottoir pour se stationner rue Bourdaloue. Les policiers décident alors de procéder à un contrôle.

L’homme, âgé de 25 ans, présente une carte grise et décline son identité. Vérification faite, il fait l’objet d’une interdiction de conduire tout véhicule soumis à permis, ce qui entraîne immédiatement son interpellation.

Testé positif à plusieurs stupéfiants

Le dépistage d’alcoolémie s’avère négatif, mais le test stupéfiants ressort positif à la cocaïne, au THC, aux amphétamines et aux méthamphétamines. Le véhicule est immobilisé et le conducteur placé en garde à vue, avec prélèvements et analyses en cours.
_______________

Conduire malgré une interdiction, quels risques ?
  • La conduite malgré une interdiction judiciaire constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende. En cas de consommation de stupéfiants, les sanctions peuvent être alourdies et inclure une annulation du permis, une confiscation du véhicule et des peines complémentaires.
_______________





Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Au Havre, sa conduite incohérente attire l'attention de la BAC : il est contrôlé sans permis et positif aux stupéfiants

19/11/2025

Accrochage sur la D104 à Bouville, près de Barentin : trois personnes impliquées, aucun blessé

19/11/2025

Caravane en flammes à Elbeuf (Seine-Maritime) : l'incendie maîtrisé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers

19/11/2025

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025

Yvelines. Trois adolescents interpellés après une tentative d’effraction à Bougival

19/11/2025

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025

Yvelines. Violences au centre commercial du Mail à Vélizy : trois jeunes interpellés après des jets de projectiles

19/11/2025

Seine-Maritime : levée de la zone de surveillance autour de Luneray après le foyer d’influenza aviaire

18/11/2025

Accident sur la rocade nord du Havre : cinq blessés légers dans une collision à Harfleur

18/11/2025

Seine-Maritime : destruction d’une bombe anglaise de la Seconde Guerre mondiale à Bosc-le-Hard

18/11/2025

Un camion-citerne se couche sur un talus : circulation réduite sur l’A28 à Fallencourt, en Seine-Maritime

18/11/2025

Couteaux « zombies », poings américains : ces armes blanches désormais interdites en France

17/11/2025

Dieppe : un conducteur ivre refuse d’obtempérer et percute une bordure en béton

17/11/2025

Seine-Maritime : le conducteur d’une voiturette contrôlé positif au cannabis à Sainte-Eustache-la-Forêt

17/11/2025

Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

17/11/2025

Gisors ouvre le bal au Championnat de France des calendriers des sapeurs-pompiers

16/11/2025

Travaux d'entretien à Incarville (Eure) : l’A154 fermée pendant quatre nuits en direction de Rouen

15/11/2025

Accident sur l’A28 : un poids lourd et deux voitures impliqués, la circulation coupée vers Rouen

15/11/2025

Les viaducs du Bec et de la Risle en travaux : l’A28 fermée la nuit entre Brionne et Bernay du 17 au 21 novembre

15/11/2025

Yvelines : l'auteur d'une agression sexuelle à Houilles identifié grâce à une larme tatouée sur son visage

14/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Un piéton mortellement fauché par un poids lourd sur la RN13 entre Évreux et Pacy dans l’Eure

13/11/2025 -

Yvelines : l'auteur d'une agression sexuelle à Houilles identifié grâce à une larme tatouée sur son visage

14/11/2025 -

RN1338 : la route barrée deux nuits entre le giratoire de la Motte et le pont Flaubert, à Rouen

13/11/2025 -

Une femme désincarcérée après une collision entre deux véhicules dans le pays de Caux

12/11/2025 -

Rouen : l’appel à témoins a permis de retrouver Malvina, 16 ans

13/11/2025 -

Seine-Maritime : une maison ravagée par les flammes, le propriétaire sain et sauf à Vieux-Rouen-sur-Bresle

13/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen