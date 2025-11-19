Au Havre, sa conduite incohérente attire l'attention de la BAC : il est contrôlé sans permis et positif aux stupéfiants

La conduite incohérente de l'automobiliste n'a pas manqué d'attirer l'attention des policiers - Illustration Adobe Stock
Ce mercredi matin, vers 3h30, une patrouille de la BAC (brigade anticriminalité) observe un véhicule au comportement inhabituel dans le quartier de Graville, au Havre. Le conducteur enchaîne plusieurs tours avant de monter sur un trottoir pour se stationner rue Bourdaloue. Les policiers décident alors de procéder à un contrôle.
L’homme, âgé de 25 ans, présente une carte grise et décline son identité. Vérification faite, il fait l’objet d’une interdiction de conduire tout véhicule soumis à permis, ce qui entraîne immédiatement son interpellation.
L’homme, âgé de 25 ans, présente une carte grise et décline son identité. Vérification faite, il fait l’objet d’une interdiction de conduire tout véhicule soumis à permis, ce qui entraîne immédiatement son interpellation.
Testé positif à plusieurs stupéfiants
Le dépistage d’alcoolémie s’avère négatif, mais le test stupéfiants ressort positif à la cocaïne, au THC, aux amphétamines et aux méthamphétamines. Le véhicule est immobilisé et le conducteur placé en garde à vue, avec prélèvements et analyses en cours.
_______________
Conduire malgré une interdiction, quels risques ?
_______________
Conduire malgré une interdiction, quels risques ?
- La conduite malgré une interdiction judiciaire constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende. En cas de consommation de stupéfiants, les sanctions peuvent être alourdies et inclure une annulation du permis, une confiscation du véhicule et des peines complémentaires.
Les autres infos du jour
-
Accrochage sur la D104 à Bouville, près de Barentin : trois personnes impliquées, aucun blessé
-
Caravane en flammes à Elbeuf (Seine-Maritime) : l'incendie maîtrisé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers
-
Accident sur la rocade nord du Havre : cinq blessés légers dans une collision à Harfleur
-
Seine-Maritime : levée de la zone de surveillance autour de Luneray après le foyer d’influenza aviaire