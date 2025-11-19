Au Havre, sa conduite incohérente attire l'attention de la BAC : il est contrôlé sans permis et positif aux stupéfiants

Un automobiliste de 25 ans a été arrêté ce mercredi en fin de nuit après avoir été repéré pour sa conduite incohérente dans le quartier de Graville, au Havre. Il conduisait malgré une interdiction et a été testé positif à plusieurs stupéfiants.