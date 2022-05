Accident sur la N13 à Chaignes, près de Pacy-sur-Eure : quatre blessés graves, dont deux enfants

Les deux conducteurs, un homme de 38 ans et un de 37 ans, ont dû être désincarcérés par les secours, tous deux en urgence absolue. Le premier a été héliporté, médicalisé, par l'Helismur 28 à, destination du CHU de Rouen, le second, médicalisé également, par une ambulance des sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Des moyens conséquents ont été engagés, à savoir vingt-et-un sapeurs-pompiers, deux hélicoptères et deux équipes du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR de Vernon et Mantes-la-Jolie).