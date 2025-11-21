Accident sur la D137 dans l'Eure : une jeune femme héliportée en urgence absolue au CHU de Rouen

Une collision en deux voitures a fait deux blessés ce vendredi matin sur la D137 à Villez-sur-le-Neubourg. Une femme de 26 ans, piégée dans son véhicule, a été héliportée au CHU de Rouen dans un état qualité de grave.