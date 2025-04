Accident sur l’A29 en Seine-Maritime : deux blessés légers et fortes perturbations vers Amiens

Deux blessés légers ont été pris en charge par les secours et transportés vers un hôpital du secteur pour des examens complémentaires. Six sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et porter assistance aux victimes.



L’accident a eu un fort impact sur la circulation, entraînant un ralentissement important sur l’axe concerné en fin d’après-midi. Une régulation du trafic a été mise en place le temps de l’intervention. Vers 17 h 30, Bison futé signalait un bouchon de 2,5 km de Saint-Gilles-la-Neuville à Saint-Jean-de-la-Neuville.