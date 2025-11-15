Accident sur l’A28 : un poids lourd et deux voitures impliqués, la circulation coupée vers Rouen

Les automobilistes circulant sur l’A28 depuis Alençon en direction de Rouen doivent prendre leur mal en patience. Un accident s’est produit ce samedi après-midi au niveau de la commune de Neauphée-sous-Essai, près d’Alençon, dans l’Orne. Trois véhicules sont en cause : un poids lourd chargé de marchandises alimentaires et deux voitures légères.
Une déviation mise en place
Conséquence directe : la circulation est totalement interrompue dans le sens sud-nord, entre Alençon et Rouen. Sur place, les équipes d’intervention et de sécurité s’activent pour sécuriser la zone, baliser l’accident, nettoyer la chaussée et organiser la reprise du trafic.
Les gestionnaires de l’autoroute, Alis et Cofiroute, travaillent à la mise en place d’un itinéraire de déviation pour les usagers bloqués ou en approche du secteur.
En amont de la coupure, un bouchon d’environ trois kilomètre s’est formé, avec une situation qui pourrait continuer à se dégrader. La durée de l’interruption reste, à ce stade, indéterminée.
Les gestionnaires de l’autoroute, Alis et Cofiroute, travaillent à la mise en place d’un itinéraire de déviation pour les usagers bloqués ou en approche du secteur.
En amont de la coupure, un bouchon d’environ trois kilomètre s’est formé, avec une situation qui pourrait continuer à se dégrader. La durée de l’interruption reste, à ce stade, indéterminée.
Les autres infos du jour
-
Trafic de déchets vers l’Afrique : lourdes condamnations au tribunal de Rouen
-
Cyberattaque du logiciel Weda : le centre de santé intercommunal de Dieppe impacté, les rendez-vous maintenus
-
Rouen – Le Havre : une opération conjointe pour traquer les produits dangereux et contrefaits
-
Rouen : l’appel à témoins a permis de retrouver Malvina, 16 ans