Accident sur l’A150 près de Rouen : un véhicule sur le toit, deux hommes indemnes

Le bilan définitif fait état de deux hommes âgés de 49 et 35 ans, indemnes. Aucun transport à l’hôpital n’a été nécessaire.



La circulation, qui avait été réduite à une voie pendant la durée de l’opération, a pu progressivement reprendre son cours normal.



L’intervention a mobilisé quatre engins et douze sapeurs-pompiers, avec l’appui de la gendarmerie et des services de voirie.