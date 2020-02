Accident mortel sur l’A150, près de Rouen : un motard est décédé

Selon les premières constatations, ce dernier aurait le contrôle de sa puissante cylindrée à hauteur de la station Esso. La moto a percuté le terre plein central et la glissière de sécurité. Dans le choc, le pilote a chuté au sol et s’est retrouvé sur la chaussée au moment où arrivait une voiture. Il est décédé probablement sur le coup, indique une source proche de l’enquête.



Les circonstances exactes du drame restent à établir. Des témoins de l’accident vont être entendus par les enquêteurs, notamment d’autres motards qui accompagnaient semble-il la victime et le conducteur d’une voiture.



L’enquête est confiée aux gendarmes du peloton motorisé de Rouen.



La circulation est neutralisée sur une des deux voies.



