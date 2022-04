Accident de poids lourd : l'autoroute A28 fermée à la circulation dans les deux sens dans l'Eure

L'autoroute A28 est fermée ce mercredi en début d'après-midi suite à un accident impliquant un poids lourd à proximité de La Chapelle-Gauthier (Eure) entre Alençon et Rouen.



La circulation est interrompue dans les deux sens de circulation entraînant de fortes perturbations de part et d'autre de l'accident.

Les équipes d'intervention de la société gestionnaire Alis sont mobilisées, ainsi que la gendarmerie. La circulation est interrompue et déviée pour une durée indéterminée.



Pour les usagers circulant sur l'A28 :

► en direction de Rouen, une sortie obligatoire est mise en place au niveau de l'échangeur de Gacé (Orne) - échangeur n°16

► en direction du Mans, une sortie obligatoire est mise en place au niveau de l'échangeur d'Orbec (Calvados) - échangeur n°15 (Eure).



Il est conseillé à l'ensemble des usagers de faire preuve de prudence à l'approche de ce secteur et de suivre les indications du gestionnaire routier.



Plus d'informations à venir