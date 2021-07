Accident de parapente dans l’Eure : le pilote évacué, en urgence absolue, par hélicoptère

Le parapentiste a été pris en charge et médicalisé sur place par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et évacué, en urgence absolue, à bord de l’hélicoptère de la sécurité civile vers le CHU de Rouen, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



L’enquête destinée à établir les circonstances de l’accident a été confiée à la gendarmerie.