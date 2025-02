Accident de la route en Seine-Maritime : deux blessés graves à Saint-Vigor-d’Ymonville

Un accident de la circulation impliquant un véhicule léger et un poids lourd a mobilisé d’importants moyens de secours ce lundi matin à Saint-Vigor-d’Ymonville (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 7h45 pour un accident de la circulation sur la route des Falaises. À leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté que deux véhicules étaient impliqués, une voiture de tourisme et un camion-citerne, vide et dégazé. Trois victimes ont été dénombrées : le conducteur du poids lourd, indemne, et les deux occupants du véhicule léger, grièvement blessés et incarcérés dans leur voiture.