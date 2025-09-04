A131 : trois jours de perturbations entre Tancarville et Le Havre pour sonder un affaissement de chaussée

La circulation sera fortement perturbée du 15 au 17 septembre sur l’autoroute A131, entre Tancarville et Le Havre. Des investigations géotechniques doivent être menées au niveau du kilomètre 18,7, où un affaissement de chaussée a été constaté.