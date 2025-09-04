Connectez-vous S'inscrire




A131 : trois jours de perturbations entre Tancarville et Le Havre pour sonder un affaissement de chaussée


La circulation sera fortement perturbée du 15 au 17 septembre sur l’autoroute A131, entre Tancarville et Le Havre. Des investigations géotechniques doivent être menées au niveau du kilomètre 18,7, où un affaissement de chaussée a été constaté.



Jeudi 4 Septembre 2025 - 15:15



Hydrocurage de la canalisation - Illustration DIRNO
Hydrocurage de la canalisation - Illustration DIRNO
La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) annonce la mise en place d’un chantier de sondages géotechniques sur l’autoroute A131, en raison d’une dégradation de la chaussée.

Du lundi 15 septembre à 6h00 au mercredi 17 septembre à 17h00, la circulation sera basculée sur la voie opposée dans le sens Tancarville vers Le Havre, entre La Cerlangue et Saint-Vigor-d’Ymonville.

Durant cette période, la bretelle de sortie du Hode vers la RD982 sera fermée à la circulation dans ce même sens (Tancarville vers Le Havre).
 
plan_com_a131.pdf Plan des travaux sur l'A131  (198.05 Ko)

Un trou sur la voie rapide

Le 7 février dernier, un trou de 60 centimètres s’était formé sur la voie de gauche, entraînant la fermeture immédiate de l'A131. Depuis, la voie rapide reste condamnée.

Afin de s’assurer de la stabilité du sous-sol et préparer la réparation, les services de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest procéderont à plusieurs sondages : utilisation d’un pénétromètre et forages à la tarière. Ces analyses doivent confirmer la viabilité de la solution technique envisagée et garantir sa durabilité.

Circulation réduite et risques de bouchons

Pour protéger les équipes, le trafic dans le sens Rouen vers Tancarville sera basculé sur la chaussée opposée. Résultat : une seule voie de circulation dans chaque sens et une vitesse limitée durant trois jours.

Aux heures de pointe, surtout le matin, les automobilistes devront s’armer de patience. Des ralentissements de 1 à 3 km sont prévus dans le sens Tancarville en direction de Le Havre, selon la Dirno.

 




Mots clés : A131, affaissement, chaussée, Le Havre, Seine-Maritime, Tancarville, travaux




L'info en continu

Week-end aérien au Havre : portes ouvertes et show de drones à l’aéroport d’Octeville

04/09/2025

A131 : trois jours de perturbations entre Tancarville et Le Havre pour sonder un affaissement de chaussée

04/09/2025

À Saint-Étienne-du-Rouvray, un automobiliste de 20 ans arrêté après une folle poursuite

04/09/2025

Course-poursuite nocturne à Rouen : le fuyard de 17 ans conduisait sans permis et positif au cannabis

04/09/2025

Eure : un bus se renverse sur la rambarde de l’aire de Vironvay, sur l’A13

03/09/2025

Au Havre, il dérobe un scooter pour se faire « un peu d'argent », la vidéosurveillance le trahit

03/09/2025

Seine-Maritime : un centre de loisirs ravagé par un incendie criminel à Harfleur, la mairie dépose plainte

03/09/2025

Évreux : l’hôtel Formule 1 évacué après un dégagement suspect de vapeur

03/09/2025

Eure : un poids lourd de 44 tonnes percute le terre-plein central sur l’A28, la circulation encore perturbée ce matin

03/09/2025

Yvelines. Course-poursuite sur l’A13 après un refus d’obtempérer : la voiture était signalée volée

03/09/2025

Un camion-citerne transportant de l’alcool se renverse près de Lillebonne : le chauffeur légèrement blessé

02/09/2025

La Fromagerie La Quesne inaugure ses nouveaux locaux à Bois-Héroult : un tournant pour l’agriculture bio normande

02/09/2025

Accident sur l’A13 à Mantes-la-Ville : trois véhicules impliqués, circulation fortement ralentie

02/09/2025

Grand-Quevilly : une exposition pour redécouvrir le bourg d’autrefois

02/09/2025

Yvelines. A Carrières-sous-Poissy, un cirque s’installe de force sur le parking du centre commercial Leclerc

02/09/2025

Contrôle routier à Rouen : le conducteur était ivre et en possession de résine de cannabis

02/09/2025

Rixe mortelle devant « La Winery » à Évreux : les circonstances du drame décryptées par l’enquête

02/09/2025

Un conducteur ivre tente de faire porter le chapeau à son ami après un accident à Caudebec-lès-Elbeuf

02/09/2025

Incendie dans un bâtiment industriel à Gonfreville-l’Orcher : un blessé léger

02/09/2025

Course-poursuite de 50 km dans les Yvelines : la voiture avait été volée en Seine-Maritime

01/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)

31/08/2025 -

Accident mortel cette nuit sur l’A13 à hauteur de Flins-sur-Seine dans les Yvelines : l’autoroute fermée vers Paris

29/08/2025 -

Évreux : un conducteur sans permis interpellé et sous le coup d’une obligation de quitter la France

29/08/2025 -

Violent accident sur l’A13 dans l'Eure : huit blessés dont trois enfants et une femme en urgence absolue

31/08/2025 -

Une voiture fonce dans la foule à Evreux : un mort et plusieurs blessés devant un bar, trois personnes en garde à vue

30/08/2025 -

Feu de garages à Gournay-en-Bray : huit box et plusieurs véhicules détruits

29/08/2025 -

Survol de la prison de Rouen : le pilote du drone était caché dans le coffre d'une voiture à Petit-Quevilly

29/08/2025 -

​Beuzeville (Eure) : dépose des auvents à la barrière de péage sur l’A13, deux nuits de fermeture programmées

29/08/2025 -

Incendie dans un bâtiment industriel à Gonfreville-l’Orcher : un blessé léger

02/09/2025 -

Dans l'Eure, Saint-Pierre-de-Cormeilles lance le Festival du Fredet : une première édition musicale et festive

29/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen