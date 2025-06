A131 : la bretelle de sortie du Hode fermée trois nuits pour travaux

Afin de limiter la gêne pour les usagers, une déviation sera mise en place durant les périodes de fermeture. La DIR Nord-Ouest invite les automobilistes à respecter la signalisation temporaire et à adapter leur vitesse et leur conduite à la configuration du chantier.



Les travaux sont programmés de nuit afin de minimiser l’impact sur le trafic. La DIR rappelle que la sécurité des agents comme des automobilistes est une priorité. La plus grande prudence est recommandée à l’approche de la zone de travaux.