A13 : deux poids lourds se percutent, l’un s’embrase à Incarville, dans l’Eure

Rapidement arrivés sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont déployé une lance à mousse pour venir à bout de l’incendie. Les deux chauffeurs, âgés de 37 et 47 ans, blessés légèrement, ont été transportés au centre hospitalier des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), pour des examens de contrôle.

L’intervention a nécessité la mobilisation de 23 sapeurs-pompiers et a entraîné une réduction du trafic à une seule voie, sous la sécurisation des équipes de la SAPN (Société des autoroutes Paris Normandie).

Une enquête a été confiée à la gendarmerie afin de faire la lumière sur les circonstances précises de cette collision.