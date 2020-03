A l'origine d'une psychose dans les bus de la TCAR, l'homme au couteau est en garde à vue à Rouen

Agé de 46 ans et domicilié dans l'agglomération rouennaise, l'homme était depuis activement recherché. Son signalement avait été largement diffusé auprès des services de police, dont la police municipale, et de la TCAR, gestionnaire des transports urbains de l'agglomération.



Le résultat ne s'est pas fait attendre : ce lundi 2 mars, vers 17 heures, le suspect a été contrôlé par un équipage de la police municipale de Rouen. Il a été interpellé et remis au groupe d'appui judiciaire (GAJ) qui l'a placé en garde à vue pour « port d'arme de catégorie D » et « menace matérialisée par écrit, image et autre objet de violence » (article 78).



Lors de son interpellation, le quadragénaire était en possession d'un couteau.