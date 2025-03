À Saint-Romain-de-Colbosc, un feu de véhicule se propage à plusieurs garages : 34 sapeurs-pompiers sur place

Au plus fort de l’intervention, 34 sapeurs-pompiers et 19 engins ont été déployés sur place. Un poste de commandement a également été activé afin de coordonner les opérations. Grâce à l’utilisation de quatre lances à incendie, les soldats du feu ont réussi à circonscrire l’incendie et à éviter toute propagation aux habitations avoisinantes.







L’incendie a ravagé quatre garages et six véhicules, mais l’intervention rapide des secours a permis de sauver trois autres garages ainsi que dix-huit véhicules stationnés à proximité. Les opérations de déblaiement ont nécessité l’appui d’un engin de manutention mis à disposition par la mairie.