A Rouen, une femme de 89 ans se fait voler ses bijoux par de faux employés des eaux

La retraitée s'exécute. Mais dans le même temps elle remarque, intriguée, la présence d'un deuxième homme dans sa maison. Elle change alors d'attitude ce qui précipite le départ des deux individus.



Au moment de récupérer ses bijoux, elle constate qu'ils ne sont plus là, dans le réfrigérateur.



Sous le choc, la victime a signalé les faits vers 14 heures au commissariat de police. Le groupe d'enquêtes criminalistiques (GEC) a procédé dans la maison à des investigations de police technique et scientifique (recherche de traces et indices).



► La police appelle une fois de plus à la vigilance et recommande fortement, en particulier aux personnes vulnérables, de ne pas ouvrir sa porte à un inconnu quelque soit le motif de sa visite. En cas de doute, ne pas hésiter à composer le 17 (Police secours).