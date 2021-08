A Rouen, un automobiliste en garde à vue pour une série d’infractions au code la route

Un automobiliste, contrôlé par la police, à Rouen, mardi 24 août dans la soirée, a été interpellé pour faux et usage de faux. L’homme au volant d’une Citroën C3 a présenté aux policiers un faux contrôle technique. L’examen du document a permis d’établir qu’il avait été confectionné à partir d’une imprimante. Le numéro d’immatriculation ne correspondait pas au véhicule.



Le conducteur, âgé de 48 ans et de nationalité roumaine, a été contrôlé après avoir commis plusieurs infractions au code de la route sur l’avenue du Mont-Riboudet à Rouen. Il circulait sans éclairage, sans ceinture de sécurité, sans faire usage des clignotants et en slalomant entre les autres voitures.