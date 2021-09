A Rouen, refus d'obtempérer et jets de projectiles : la police riposte et interpelle deux émeutiers

A 23h15, un appel est parvenu au stand de Police secours, signalant des jeunes en train de faire un barbecue sur la voie publique, rue Albert-Dupuis. Un équipage de la Bac se rend sur place et repère une Fiat 500 qui s'engage à contresens dans la rue Galilée. Quatre individus sont à bord. Les policiers tentent d'intercepter le véhicule suspect afin de procéder à un contrôle, mais le conducteur accélère et parvient à s'enfuir.



Dans le même temps, les occupants de la Fiat tentent de rameuter les jeunes du quartier. C'est ainsi que, place Alfred-de-Musset, les forces de l'ordre se retrouvent face à un groupe de jeunes particulièrement hostiles, qui lancent des cailloux et des projectiles dans leur direction. Les policiers ripostent immédiatement en faisant usage de grenades lacrymogènes.