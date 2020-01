A Rouen, prétextant vouloir l’essayer, il s’enfuit avec le scooter électrique d’un passant : il est identifié et arrêté

Deux mois et demi après les faits, l’auteur d’un « abus de confiance » a été identifié et interpellé par la sûreté urbaine de la Métropole nord de Rouen (Seine-Maritime). Le mis en cause a d’abord nié les faits avant de les reconnaître confronté aux éléments de preuves produits par les enquêteurs.



Le 6 novembre 2019, avenue Pasteur à Rouen, un homme aborde le pilote d’un scooter électrique, prétextant vouloir acheter le même. Au préalable, il souhaiterait essayer le scooter.



Le propriétaire de l’engin, un homme de 31 ans, accepte de lui prêter à la condition que ce soit pour faire un tour du pâté de maison. Marché conclu. L’inconnu enfourche le scooter et démarre en trombe... Il n’est jamais revenu !