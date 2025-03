A Rouen, l'adolescent de 15 ans frappe avec un brise-vitre et dépouille deux jeunes de son âge

Un adolescent de 15 ans a été placé en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen (Seine-Maritime). Ils a été entendu par les enquêteurs à propos d'un vol avec violences commis sur deux jeunes gens de son âge.



L'agression a eu lieu vendredi 14 mars, vers 18h30, dans le quartier des Hauts-de-Rouen. L'auteur présumé a attiré ses victimes derrière un immeuble et les a contraints, sous la menace d'un brise-vitre, à lui remettre leur téléphone portable, un IPhone, leurs paires de chaussures et une veste. Parvenus à ses fins, le jeune voleur les a ensuite frappés avec le brise-vitre.



Les deux jeunes gens, originaires de Notre-Dame-de-Bondeville et Isneauville, ont eu la présence d'esprit de photographier leur agresseur. Grâce à cette photo, l'adolescent, un rouennais, a pu être rapidement identifié et interpellé dans le secteur proche des faits.