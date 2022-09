A Rouen, il saute dans la Seine pour récupérer le ballon : un homme de 19 ans est mort noyé

Ce dernier a été localisé et récupéré par les plongeurs, chargés des recherches : le jeune homme âgé de 19 ans était en arrêt cardio-respiratoire. « il est en cours de réanimation par le SMUR et les sapeurs-pompiers », indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS). La tentative de réanimation n’a finalement pas permis de le ramener à la vie : il a été déclaré décédé par le médecin du SMUR.



L’autre victime, âgée de 20 ans, fortement choquée, a été prise en charge par les secours. Elle a été transportée en urgence relative au CHU.