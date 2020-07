À Oissel, une voiture en percute une autre en stationnement : quatre blessés légers

Quatre personnes, blessées dans un accident de la circulation, ont été hospitalisées ce mercredi après-midi en Seine-Maritime.



L’accident s’est produit vers 12h45, rue de la Paix à Oissel, dans l’agglomération rouennaise. Dans des circonstances inconnues, un véhicule en a percuté un autre en stationnement et vide de tout occupant.



Le conducteur et le passager de la voiture en cause se sont retrouvés coincés dans l’habitacle. Les sapeurs-pompiers ont dû découper le pavillon pour les extraire. Ils ont été légèrement blessés, tout comme deux autres personnes qui ont chuté en s’écartant pour ne pas être heurté par le véhicule.



Les quatre victimes ont été transportées pour examen dans des hôpitaux de la région.