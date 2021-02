A Montivilliers, ils mettent le feu à une voiture après avoir tenté de la voler : deux interpellations

Deux des trois hommes sont interpellés en flagrant délit au moment où ils tentaient de forcer la portière d’une Ford. Sur eux, les policiers découvrent briquets et boites d’allumettes. Questionnés sur place, ils reconnaissent les faits et sont placés en garde à vue pour tentative de vol et destruction par incendie d’un bien privé.



Le plus âgé, né en 2002, a écopé d’une convocation en vue d’une comparution devant le tribunal judiciaire pour le 15 septembre prochain. Son complice, un adolescent de 14 ans, s’est vu notifier une convocation devant le juge pour enfants en vue de sa mise en examen.