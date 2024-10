À Barentin, il éventre son réservoir en manœuvrant : 400 litres de gasoil dans les égouts

Il s’est avéré, en arrivant sur place, que 400 litres de gasoil environ s’étaient déversés et répandus sur un quai de chargement et dans les égouts.



Sans attendre, les secours ont mis en place un spill bag au niveau du réservoir et un merlot de terre pour préserver l'égout, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).