2 kg de stupéfiants et près de 10 000€ saisis par les gendarmes en Seine-Maritime : deux interpellations

Prise en chasse par les gendarmes, la Mercedes se retrouve bloquée dans une impasse à la Feuillie. Le conducteur et le passager sont alors interpellés.‬ Le conducteur est contrôlé positif aux dépistages d’alcoolémie et stupéfiants et n’est pas titulaire du permis de conduire.



Dans le véhicule, lors des vérifications, les gendarmes découvrent cinquante cartouches de fausses cigarettes Marlboro et 2460 euros en numéraires.



Le véhicule est saisi pour les besoins de l’enquête et les deux suspects sont placés en garde à vue.