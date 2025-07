🚴 Tour de France en Normandie : circulation perturbée autour des gares du 7 au 10 juillet

La Normandie s’apprête à accueillir plusieurs étapes du Tour de France 2025. À cette occasion, la circulation sera perturbée aux abords des gares concernées dès le dimanche 7 juillet et jusqu’au jeudi 10 juillet.



Les principales villes touchées par le passage de la course cycliste sont :

• Rouen le lundi 8 juillet

• Caen le mardi 9 juillet

• Bayeux et Vire le mercredi 10 juillet



Dans ces secteurs, des fermetures de rues, des restrictions de stationnement et des interdictions de circulation sont à prévoir. Les mairies et préfectures locales invitent les usagers à consulter les dispositifs mis en place.