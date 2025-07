🚴 Tour de France 2025 : un dispositif de sécurité exceptionnel pour la 4ᵉ étape en Seine-Maritime

Pour garantir la sécurité de tous, spectateurs et coureurs, le préfet de Seine-Maritime prend plusieurs arrêtés :

• Interdiction de rassemblements revendicatifs non déclarés sur le parcours ;

• Interdiction du port ou du transport d’objets dangereux (armes, pyrotechnie, masques, etc.) ;

• Interdiction de survol du tracé par des aéronefs (drones, montgolfières) ;

• Interdiction de circulation des poids lourds > 7,5 tonnes sur la RN31 de 10 h 30 à 18h (arrêté conjoint avec le préfet de l’Oise).