🚴‍♂️ Tour de France dans l’Eure : les consignes à suivre avant, pendant et après le passage des coureurs

Le peloton entrera dans le département par la commune de Bézu-la-Forêt et en sortira par la commune de Romilly-sur-Andelle. Au total, l’étape traversera 17 communes du département : Bézu-la-Forêt, Bosquentin, Morgny, La Neuve-Grange, Puchay, Nogeon-en-Vexin, Saussay-la-Campagne, Frenelles-en-Vexin, Les Andelys, Cuverville, Heuqueville, Houville-en-Vexin, Amfreville-les-Champs, Flipou, Douville-sur-Andelle, Pont-Saint-Pierre et Romilly-sur-Andelle.



A titre indicatif, il est prévu que la caravane publicitaire entre dans le département vers 13 h 25 pour en ressortir vers 14 h 35, et le peloton entre 15 h 15 et 16 h 35.