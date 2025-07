🎉 Les Estivales de Cabourg : ambiance festive garantie cette semaine !

AprĂšs la plage, place Ă la fĂȘte ! Les Estivales de Cabourg poursuivent leur programmation estivale avec une semaine riche en animations pour tous les publics. Au programme : convivialitĂ©, fous rires, spectacles en plein air et ambiance garantie jusqu’à la tombĂ©e de la nuit.



đŸŽ¶ Mardi 29 juillet : blind test musical et feu d’artifice



DÚs 17h30, testez vos connaissances musicales dans une ambiance bon enfant avec un blind test animé. En famille ou entre amis, devinez les plus grands tubes et tentez de remporter des cadeaux.

La soirĂ©e se clĂŽturera en beautĂ© avec un feu d’artifice spectaculaire tirĂ© depuis l’hippodrome, pour un moment magique Ă partager sous les Ă©toiles.



đŸ‹ïžâ€â™‚ïž Vendredi 1er aoĂ»t : Cross Frites Festif, l’évĂ©nement dĂ©calĂ©



Place Ă l’humour et au second degrĂ© avec la soirĂ©e Cross Frites Festif, menĂ©e par un duo de coachs-comĂ©diens dĂ©jantĂ©s : Carlos Spencer et Patrice Doug. Sur fond de crossfit thĂ©ĂątralisĂ© et rires assurĂ©s, DJ Muscle fera monter la tempĂ©rature avec un set Ă©nergique.

Une expĂ©rience sportive inĂ©dite et dĂ©complexĂ©e, oĂč l’on transpire autant qu’on s’amuse !



🐮 Courses nocturnes et animations gratuites



Les Estivales, c’est aussi le spectacle des courses hippiques en nocturne, Ă vivre dans une ambiance festive. Le public peut profiter d’animations gratuites pour petits et grands : baptĂȘmes Ă poney, jeux en bois, mini-ferme, structures gonflables
 sans oublier la visite des Ă©curies ou un tour en bus suiveur pour suivre une course au plus prĂšs.

Tous les mardis, un baptĂȘme de sulky est Ă gagner sur la piste des pros.



🍔 Pause gourmande et convivialitĂ©



Sur place, une offre de restauration sucrĂ©e et salĂ©e comblera toutes les envies : burgers, crĂȘpes, glaces, frites, tenders
 Et pour se dĂ©saltĂ©rer, direction le Bar V&B et son large choix de boissons.



En 2024, prÚs de 100 000 personnes ont déjà vibré aux Estivales. Et vous ?



âž»



🎯 Infos pratiques

📍 Hippodrome de Cabourg, Avenue Michel d’Ornano – 14390 Cabourg

📆 Tous les mardis et vendredis jusqu’au 29 aoĂ»t

🕔 De 17h30 à 22h30

đŸŽŸïž EntrĂ©e gratuite pour tous

đŸ“„ TĂ©lĂ©chargez votre invitation sur le site des Estivales



âž»