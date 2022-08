Le Silo, à Verneuil d’Avre et d’Iton (Eure) propose une scène ouverte pour ouvrir cette saison 2022 / 2023. L’occasion pour trois groupes amateurs de la region de monter sur scène pour présenter leurs projets musicaux. L’entrée est libre et gratuite pour le public.



• Talky Walkie (électro / rock)

Originaire de Conches, le binôme s’est rencontré dans un ancien groupe de rock. A la disparition de celui-ci, ils ont décidé de créer Talky Walkie, duo basse/guitare/chant sur une base électro classique avec quelques notes d'huile essentielle de rock.



• Mugslug (Rock alternatif)

Le groupe est né en 2016 de l'association de quatre musiciens sévissant depuis le début des années 90 dans diverses formations rock de l'Eure et Loir et de l'Eure. Mugslug mêle les tendances punk, grunge, noise et hardcore, chères à chacun de ses membres, pour nous servir sur un plateau garni et savoureux un rock alternatif puissant et sincère.



• Summer of Violence (Rock/Fusion)

Né en avril 2016 à Evreux, Summer of Violence devient un trio avec l’arrivée de Will au chant en mars 2019.



Réunis par une passion commune pour le rock au sens large, le punk, le stoner et le

hardcore, ils enregistrent rapidement le premier album du groupe. Le résultat, un album très in-your-face, sorti sur les plateformes de streaming en septembre 2020 et en vinyle début 2022.

On compte Rage Against The Machine, The Datsuns ou encore Urban Dance Squad dans leurs influences.