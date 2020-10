« Il se prenait pour un roi ! » : le client du taxi part sans payer et se réfugie dans le château de Versailles

Selon une source policière, « son passager porteur d’un drap, se prenant pour un roi, s’est sauvé en courant et a pénétré dans l’enceinte du Château de Versailles ».



Plusieurs équipages de police se sont lancés à la recherche de cet étrange individu qui a finalement été retrouvé dans l’enceinte du monument.



Il a été appréhendé pour « filouterie » (de taxi) et « dégradations volontaires d’un édifice classé, et intrusion dans un lieu historique ou culturel ».