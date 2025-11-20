Connectez-vous S'inscrire

Yvelines. Observés depuis les étages d'une entreprise, des cambrioleurs arrêtés par la police à Houilles


Repérés depuis les étages d’une entreprise voisine, trois individus ont été arrêtés mercredi en début d’après-midi après une effraction rue Gambetta, à Houilles (Yvelines).



Jeudi 20 Novembre 2025 - 10:50


Les trois hommes ont été aperçus alors qu'ils repartient du pavillon avec une bicyclette - Illustration Adobe Stock
Selon les premiers éléments, un témoin a aperçu trois hommes pénétrer par effraction dans un pavillon avant d’en ressortir avec un vélo. Aussitôt alertés, via un appel sur le 17 (police secours), les fonctionnaires de la brigade anticriminalité (BAC) et du groupe de sécurité de proximité (GSP) sont rapidement intervenus et ont localisé les suspects dans le secteur.

Interpellés sans résistance

Les trois hommes ont été interpellés peu après. Tous sont inconnus des fichiers judiciaires. Il s’agit d’un homme de 36 ans domicilié à Romainville (Seine-Saint-Denis), d’un homme de 43 ans vivant à Paris 12e, et d’un homme de 25 ans originaire de Lille (Nord). Le vélo dérobé a été récupéré.

Le rôle clé du témoin
  • C’est depuis son bureau, situé dans les étages d’une entreprise voisine, que le témoin a observé toute la scène. Sa réactivité a permis aux policiers d’intervenir dans un délai très court et de procéder à l'interpellation en flagrant délit des cambrioleurs
 





Mots clés : cambriolage, enquête, faits divers, Houilles, police, Yvelines




20/11/2025

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

