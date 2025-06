Yannick Neuder attendu en Seine-Maritime ce vendredi pour un déplacement consacré à la santé

Yannick Neuder, ministre délégué auprès du ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, chargé de la Santé et de l’Accès aux soins, sera en déplacement officiel en Seine-Maritime ce vendredi 27 juin. La matinée du ministre débutera au Groupe Hospitalier du Havre (site Monod, à Montivilliers), où il assistera à la présentation de plusieurs projets structurants pour l’offre de soins du territoire.



Le ministre découvrira notamment les futurs dispositifs du service d’aide médicale urgente (SAMU) et du Pôle Inter-établissement de Médecine d’Urgence (PIMU), avant d’assister à la présentation du bâtiment de Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR), dont il posera symboliquement la première pierre à 10h20.