Week-end du 15 août : plusieurs ralentissements sur l'A13 à la mi-journée vers la Normandie

La circulation reste relativement dense ce samedi 13 août, à la mi-journée sur l'autoroute A13 en direction de la Normandie.



De nombreux ralentissements sont en effet signalés dans la traversée de l'Eure et de la Seine-Maritime : 7,5 km de Toutainville et Le Torpt, 12,5 km de Oissel à La Trinité-de-Thouberville et 23 km de Val-de-Reuil à La Londe, dans le sens des départs.



Pas de trop de difficultés à attendre au passage des barrières de péages de Mantes-Buchelay, Heudebouville, Beuzeville et Dozulé vers Caen.



Bison Futé a classé cette journée en rouge au niveau national dans le sens des départs et des retours et noir sur l’Arc Méditerranéen dans le sens des départs.



Le pic des bouchons a été atteint à 12 heures au niveau national avec 917 km de bouchons.



Les principales difficultés de circulation se situent sur les autoroutes A9, A75, A7 et A61 où il faut compter entre 60 et 90 km de bouchons.