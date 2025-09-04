Week-end aérien au Havre : portes ouvertes et show de drones à l’aéroport d’Octeville

Les 13 et 14 septembre, l’aéroport du Havre – Octeville vivra au rythme des avions, des démonstrations en vol et des animations autour des drones. L’occasion de découvrir l’aéronautique sous toutes ses facettes.