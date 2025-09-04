Week-end aérien au Havre : portes ouvertes et show de drones à l’aéroport d’Octeville

Les nouveaux usages des drones seront particulièrement mis en avant lors de ces deux journées - Illustration Pixabay
Un week-end spectaculaire attend le public les 13 et 14 septembre à l’aéroport du Havre – Octeville. Pendant deux jours, l’infrastructure havraise ouvrira grand ses portes avec un programme mêlant visites, baptêmes de l’air, parachutisme et shows aériens.
Les drones en vedette
Le samedi, la filière Normandie AeroEspace (NAE) mettra particulièrement en avant les nouveaux usages des drones, développés par les acteurs du Campus international de la dronique et des nouveaux usages (CIDN).
Sur le tarmac comme dans l’aérogare, le public pourra découvrir un parcours d’initiation au pilotage, mais aussi assister à plusieurs démonstrations originales :détection et captation de fumée avec ROAV7, pilotage simultané d’un drone et d’un rover dans le cadre du projet Drinea (DAE System et Conscience Robotics), nettoyage de surfaces par drone avec LEBLIC Air et enfin présentation du 61e Régiment d’artillerie de l’armée de Terre.
Des modèles réduits compléteront ce programme qui vise autant à divertir qu’à sensibiliser aux métiers de l’aéronautique.
Sur le tarmac comme dans l’aérogare, le public pourra découvrir un parcours d’initiation au pilotage, mais aussi assister à plusieurs démonstrations originales :détection et captation de fumée avec ROAV7, pilotage simultané d’un drone et d’un rover dans le cadre du projet Drinea (DAE System et Conscience Robotics), nettoyage de surfaces par drone avec LEBLIC Air et enfin présentation du 61e Régiment d’artillerie de l’armée de Terre.
Des modèles réduits compléteront ce programme qui vise autant à divertir qu’à sensibiliser aux métiers de l’aéronautique.
Armée, pompiers et sécurité civile aux premières loges
En plus des démonstrations aériennes, l’armée de l’air, de terre et la marine seront présentes pour présenter leurs spécialités. Les pompiers et la sécurité civile feront également découvrir leurs métiers et leurs missions au quotidien.
Infos pratiques
📍 Aéroport du Havre – Octeville
📅 Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025, de 10h à 18h
📌 271 Rue Louis Blériot, 76620 Le Havre
🎟️ Entrée gratuite
ℹ️ Plus d’infos : www.lehavre.aeroport.fr
Infos pratiques
📍 Aéroport du Havre – Octeville
📅 Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025, de 10h à 18h
📌 271 Rue Louis Blériot, 76620 Le Havre
🎟️ Entrée gratuite
ℹ️ Plus d’infos : www.lehavre.aeroport.fr