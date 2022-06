Violents orages dans l’Eure : 4 blessés dans deux accidents de la route suite à des chutes d’arbres

Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) a enregistré, entre 17h30 et 2 heures ce matin, 134 interventions, soit : 103 pour des assèchements et épuisement de chaussées, caves et sous-sols inondés, 10 pour la protection et dégagement sur la voie publique (arbres tombés, fils électriques arrachés…), et 20 pour protections de biens (toitures fragilisées).