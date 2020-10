Violent incendie au Havre : près d’une centaine de sapeurs-pompiers engagés

Par précaution, les services de secours ont procédé à l'évacuation des habitations situées dans les alentours.



Un important dispositif est déployé par le service d'incendie et de secours, 94 pompiers sont déployés à ce stade, afin de circonscrire cet incendie au plus vite, précise le communiqué de la préfecture tout en invitant à la plus grande prudence dans ce secteur