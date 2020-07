Violent feu de cave dans une tour de 19 étages à Elbeuf : une enquête est ouverte

Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer l’origine de l’incident qui s'est déclaré, ce mardi matin, dans une cave d'un immeuble de 19 étages, rue Anatole-France dans le quartier du Puchot à Elbeuf.



Le feu, qui a été éteint au moyen d'une lance, est parti au niveau de détritus entreposés dans une cave, selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76) qui ne déplore aucune victime. 19 sapeurs pompiers et 5 engins ont été mobilisés sur les lieux au plus fort de l’intervention.



A 11h30, les secours étaient toujours sur place et procédaient à une reconnaissance dans les étages de l'immeuble qui n'a pas été évacué.