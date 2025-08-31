Connectez-vous S'inscrire

Violent accident sur l’A13 dans l'Eure : huit blessés dont trois enfants et une femme en urgence absolue


La collision entre deux véhicules s’est produite ce dimanche en fin d’après-midi à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure). Sous la violence du choc, l'un d’eux a effectué plusieurs tonneaux.



Dimanche 31 Août 2025 - 19:45



Un enfant de 13 ans a été pris en charge, dans un état grave, à bord de Viking76, l'hélicoptère du SAMU. Il a été évacué vers le CHU de Rouen - Illustration infoNormandie
Un enfant de 13 ans a été pris en charge, dans un état grave, à bord de Viking76, l'hélicoptère du SAMU. Il a été évacué vers le CHU de Rouen - Illustration infoNormandie
On en sait un peu plus sur le grave accident de la circulation qui a mobilisé d’importants moyens de secours, ce dimanche 31 août, sur l’autoroute A13 dans le sens Caen – Paris, au niveau de Hongueville-Hénouville (Eure). Deux véhicules sont impliqués dans une collision particulièrement violente, décrite comme un choc à « forte cinétique » par les services de secours.

       A lire aussi      
Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)

Sous la violence du choc, l’un des véhicules a été projeté avant d'effectuer plusieurs tonneaux. À son bord se trouvaient cinq personnes, toutes évacuées vers le CHU de Rouen. Un garçon de 13 ans, éjecté du véhicule, a été transporté en urgence absolue par l’hélicoptère Viking du SAMU 76.

Les autres victimes, toutes classées en urgence absolue, sont une jeune fille de 14 ans, un enfant de 2 ans, une femme de 43 ans, piégée dans son véhicule,  et une adolescente de 17 ans. 

Trois blessés légers dans le second véhicule

Le second véhicule impliqué transportait trois personnes : une femme de 51 ans et deux jeunes hommes de 17 et 20 ans. Tous ont été placés en urgence relative mais ont refusé leur transfert à l’hôpital.

L’intervention, déclenchée vers 16h45, a mobilisé 21 sapeurs-pompiers, cinq ambulances (VSAV), un véhicule de secours routier, deux équipes du SMUR et un hélicoptère médicalisé.

Autoroute fermée et 6 km de bouchon

La circulation a été totalement interrompue sur l’A13 en direction de Paris, entraînant la formation d’un bouchon de 5 kilomètres. L'autoroute a dû être coupée afin de permettre à l'hélicoptère du SAMU76 de se poser au plus près de l'accident, le temps de prendre en charge un des blessés graves. Une déviation a été mise en place à partir de la bretelle de Bourg-Achard, via la D313.

Le trafic, encore très chargé à cette heure sur la route des retrours de week-end et de vacances, a repris son cours normal dans ce secteur.
 





Mots clés : A13, accident, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers, Seine-Maritime

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

L'info en continu

Violent accident sur l’A13 dans l'Eure : huit blessés dont trois enfants et une femme en urgence absolue

31/08/2025

Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)

31/08/2025

Santé. Une cabine ophtalmologique connectée inaugurée à Louviers

31/08/2025

Yvelines. Aux Mureaux, une nouvelle Halle des sports destinée aux scolaires, associations et habitants

30/08/2025

Une voiture fonce dans la foule à Evreux : un mort et plusieurs blessés devant un bar, trois personnes en garde à vue

30/08/2025

Feu de garages à Gournay-en-Bray : huit box et plusieurs véhicules détruits

29/08/2025

​Beuzeville (Eure) : dépose des auvents à la barrière de péage sur l’A13, deux nuits de fermeture programmées

29/08/2025

Évreux : un conducteur sans permis interpellé et sous le coup d’une obligation de quitter la France

29/08/2025

Évreux : un homme en garde à vue après avoir bousculé violemment sa conjointe

29/08/2025

Évreux : un dealer interpellé par la BAC lors d'une transaction de résine de cannabis à Nétreville

29/08/2025

Dans l'Eure, Saint-Pierre-de-Cormeilles lance le Festival du Fredet : une première édition musicale et festive

29/08/2025

Refus d'obtempérer à Rouen : le pilote de la trottinette était sous l'emprise de stupéfiants

29/08/2025

Un cambrioleur identifié grâce à ses empreintes : sous bracelet électronique, il est arrêté chez lui près de Rouen

29/08/2025

Survol de la prison de Rouen : le pilote du drone était caché dans le coffre d'une voiture à Petit-Quevilly

29/08/2025

Rodéo, course-poursuite et stupéfiants : deux interpellations à Saint-Étienne-du-Rouvray

29/08/2025

Accident mortel cette nuit sur l’A13 à hauteur de Flins-sur-Seine dans les Yvelines : l’autoroute fermée vers Paris

29/08/2025

RN1338 : levées du pont Flaubert à Rouen pour la Solitaire du Figaro

28/08/2025

Alcool, stupéfiants, défaut de permis ... Série d’interpellations pour conduites dangereuses en Seine-Maritime

28/08/2025

Saint-Pierre-lès-Elbeuf : le voleur à l'étalage récidiviste confondu par la vidéosurveillance de l'hypermarché

28/08/2025

Au Havre, un trentenaire contrôlé en possession de pipes à crack et d'un vélo volé

28/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Accident mortel cette nuit sur l’A13 à hauteur de Flins-sur-Seine dans les Yvelines : l’autoroute fermée vers Paris

29/08/2025 -

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025 -

Un homme se jette sous un train en gare d’Évreux : le trafic ferroviaire interrompu ce mardi matin

26/08/2025 -

Évreux : un conducteur sans permis interpellé et sous le coup d’une obligation de quitter la France

29/08/2025 -

Une voiture percute cinq véhicules en stationnement et finit sa course dans une agence immobilière à Pacy-sur-Eure

27/08/2025 -

Feu sur un balcon près de Rouen : une mère et ses quatre enfants transportés au CHU pour examen

27/08/2025 -

Une voiture fonce dans la foule à Evreux : un mort et plusieurs blessés devant un bar, trois personnes en garde à vue

30/08/2025 -

Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)

31/08/2025 -

Automobiliste mortellement percuté au Havre : une mère de famille de 21 ans placée en détention

26/08/2025 -

Feu de garages à Gournay-en-Bray : huit box et plusieurs véhicules détruits

29/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

Violent accident sur l’A13 dans l'Eure : huit blessés dont trois enfants et une femme en urgence absolue

La collision entre deux véhicules s’est produite ce dimanche en fin d’après-midi à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure). Sous la violence du choc, l'un d’eux a effectué plusieurs tonneaux.

Un enfant de 13 ans a été pris en charge, dans un état grave, à bord de Viking76, l'hélicoptère du SAMU. Il a été évacué vers le CHU de Rouen - Illustration infoNormandie
On en sait un peu plus sur le grave accident de la circulation qui a mobilisé d’importants moyens de secours, ce dimanche 31 août, sur l’autoroute A13 dans le sens Caen – Paris, au niveau de Hongueville-Hénouville (Eure). Deux véhicules sont impliqués dans une collision particulièrement violente, décrite comme un choc à « forte cinétique » par les services de secours.

       A lire aussi      
Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)

Sous la violence du choc, l’un des véhicules a été projeté avant d'effectuer plusieurs tonneaux. À son bord se trouvaient cinq personnes, toutes évacuées vers le CHU de Rouen. Un garçon de 13 ans, éjecté du véhicule, a été transporté en urgence absolue par l’hélicoptère Viking du SAMU 76.

Les autres victimes, toutes classées en urgence absolue, sont une jeune fille de 14 ans, un enfant de 2 ans, une femme de 43 ans, piégée dans son véhicule,  et une adolescente de 17 ans. 

31/08/2025
Lire la suite