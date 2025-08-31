Violent accident sur l’A13 dans l'Eure : huit blessés dont trois enfants et une femme en urgence absolue

La collision entre deux véhicules s’est produite ce dimanche en fin d’après-midi à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure). Sous la violence du choc, l'un d’eux a effectué plusieurs tonneaux.







A lire aussi

Grave accident sur l’A13 : l’autoroute fermée vers Paris à hauteur de Hongueville-Hénouville (Eure)



Sous la violence du choc, l’un des véhicules a été projeté avant d'effectuer plusieurs tonneaux. À son bord se trouvaient cinq personnes, toutes évacuées vers le CHU de Rouen. Un garçon de 13 ans, éjecté du véhicule, a été transporté en urgence absolue par l’hélicoptère Viking du SAMU 76.



Les autres victimes, toutes classées en urgence absolue, sont une jeune fille de 14 ans, un enfant de 2 ans, une femme de 43 ans, piégée dans son véhicule, et une adolescente de 17 ans. On en sait un peu plus sur le grave accident de la circulation qui a mobilisé d’importants moyens de secours, ce dimanche 31 août, sur l’autoroute A13 dans le sens Caen – Paris, au niveau de Hongueville-Hénouville (Eure). Deux véhicules sont impliqués dans une collision particulièrement violente, décrite comme un choc à « forte cinétique » par les services de secours.Sous la violence du choc, l’un des véhicules a été projeté avant d'effectuer plusieurs tonneaux. À son bord se trouvaient cinq personnes, toutes évacuées vers le CHU de Rouen. Un garçon de 13 ans, éjecté du véhicule, a été transporté en urgence absolue par l’hélicoptère Viking du SAMU 76.Les autres victimes, toutes classées en urgence absolue, sont une jeune fille de 14 ans, un enfant de 2 ans, une femme de 43 ans, piégée dans son véhicule, et une adolescente de 17 ans.

Trois blessés légers dans le second véhicule Le second véhicule impliqué transportait trois personnes : une femme de 51 ans et deux jeunes hommes de 17 et 20 ans. Tous ont été placés en urgence relative mais ont refusé leur transfert à l’hôpital.



L’intervention, déclenchée vers 16h45, a mobilisé 21 sapeurs-pompiers, cinq ambulances (VSAV), un véhicule de secours routier, deux équipes du SMUR et un hélicoptère médicalisé.

Autoroute fermée et 6 km de bouchon La circulation a été totalement interrompue sur l’A13 en direction de Paris, entraînant la formation d’un bouchon de 5 kilomètres. L'autoroute a dû être coupée afin de permettre à l'hélicoptère du SAMU76 de se poser au plus près de l'accident, le temps de prendre en charge un des blessés graves. Une déviation a été mise en place à partir de la bretelle de Bourg-Achard, via la D313.



Le trafic, encore très chargé à cette heure sur la route des retrours de week-end et de vacances, a repris son cours normal dans ce secteur.







En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact