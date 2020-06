Violences urbaines : dix suspects interpellés après les émeutes du 27 avril sur les hauts de Rouen

Les investigations menées par la sûreté départementale - témoignages, exploitation de la vidéosurveillance, ... - ont permis aux enquêteurs d’identifier dix émeutiers qui ont été interpellés, ce matin à 6 heures, à leur domicile respectif.



Les mis en cause, âgés entre 19 et 28 ans, sont actuellement entendus dans le cadre d’une mesure de garde à vue.



